Acerbi, l’Inter ottiene tutto: niente obbligo, prestito gratis, niente mensilità. Ma…

"Di fatto, l'arrivo di Acerbi è stato (pre)confezionato. Non solo la Lazio ha aperto al prestito, non solo il difensore ha detto di esser disposto a rinunciare alle due mensilità che ballavano con il club di Lotito, ma dai biancocelesti l'Inter ha incassato anche la disponibilità per un prestito gratuito, con la possibilità di legare un minimo indennizzo da riconoscere alla Lazio in base agli obiettivi stagionali raggiunti. All'Inter di fatto il giocatore costerebbe solo i dieci mesi di stipendio da qui al prossimo giugno. A questo punto, ci sarebbe solo da spingere il bottone per chiudere", scrive la Gazzetta dello Sport.