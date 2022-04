Adriano: “I miei ricordi migliori tutti all’Inter. Tifosi da pelle d’oca quando…”

Le parole dell'ex centravanti: "Ogni cosa ha lasciato un segno nella mia vita, i ricordi migliori della mia carriera sono tutti legati all’Inter"

Ogni cosa ha lasciato un segno nella mia vita, i ricordi migliori della mia carriera sono tutti legati all’Inter. Parlo del calcio, ma non solo. Ovvio poi quello che è successo in campo ti travolge a livello di sentimenti e te lo porti dentro per sempre. Penso al goal di testa all’ultimo minuto nel derby: io non so descriverla, quell’emozione, che sentivo amplificata proprio perché è vissuta con la maglia dell’Inter. Quel giorno la sventolai, la maglia nera azzurra. Eravamo io, Adriano, noi, l’Inter. Tutto è importante, tutto nel mio cuore. Il primo goal a Madrid speciale, ma è stato anche quello a San Siro contro il Venezia.il più bello forse è stato quello con l’Udinese. Ma scegliere non è semplice. Mi piacciono tutti. Come anche le partite: ognuna mi riporta momenti unici. Penso davvero alle sfide contro il Milan, alle notti di Champions in cui mi sono esaltato. E poi ce n’è un’altra che ogni volta mi fa venire i brividi, ed è la coppa America vinta contro l’Argentina nel 2004".