Agresti: “L’Inter ha l’accordo con Mkhitaryan. Dybala? Verrà preso quando…”

Le parole del giornalista: "I nerazzurri stanno liberando contratti importanti a centrocampo e può far firmare Mkhitaryan anche domani"

Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Stefano Agresti , giornalista, ha parlato così del mercato dell'Inter, tra gli acquisti a zero di Henrikh Mkhitaryan e Paulo Dybala : " L ’Inter ha l'accordo con Mkhitaryan , se lui non cambia idea e la Roma non gliela fa cambiare, a breve diventerà un giocatore dell’Inter. La Roma può ancora fargli cambiare idea, se pareggiasse l’offerta dell’Inter allora sarebbe una scelta di campo. Altrimenti penso che diventerà nerazzurro. C’è ottimismo a Milano.

È stato proposto all’Inter perché non era soddisfatto dell’offerta della Roma. A quell’eta vuoi avere delle garanzie anche di durata del contratto ad alti livelli. È più convinto Dybala di andare all’Inter di quanto non lo sia Mkhitaryan. A parità di offerta l'armeno potrebbe scegliere la Roma, Dybala sceglierebbe l’Inter. I nerazzurri stanno liberando contratti importanti a centrocampo e può far firmare Mkhitaryan anche domani. Quando Sanchez sarà vicino all’uscita, l’Inter sarà nelle condizioni di prendere Dybala. Poi se un altro club non fa un rilancio decisamente superiore, lui è orientato ad accettare l'offerta di Marotta".