Quinto posto in classifica e mai in lotta per vincere l'Eredivisie. L'Ajax programma già la prossima stagione per tornare a vincere dopo mesi molto complicati. Come riporta Gianluca Di Marzio, tra i nomi, la società è molto interessata al profilo di Cristian Chivu , alla guida dell'Inter Primavera.

"L'Ajax vede in Chivu un "allenatore del futuro" da costruire. Proprio per questo motivo, l'obiettivo del club olandese sarebbe quello di averlo fin da subito come vice di un primo allenatore (con Potter che al momento è il candidato principale). L'idea dell'Ajax sarebbe quella di offrirgli un contratto di cinque anni, in modo tale da prepararlo "in casa" per averlo come primo allenatore fra 2/3 anni".