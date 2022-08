Akanji promosso da tutto lo staff Inter, ma il Dortmund non fa sconti. Acerbi aspetta

"Un difensore arriverà, un vice Ranocchia ci sarà. E pure di valore, capace di garantire minuti e affidabilità nel presente e, perché no, pure nel futuro. Simone Inzaghi lo ha ripetuto in tutte le salse, con un nuovo piglio e con una certa premura, così i dirigenti interisti lavorano sotto traccia per accontentarlo in queste ultime due settimane di mercato. E questo accadrà, indipendentemente dalla questione Skriniar, l’elefante nella stanza del mercato nerazzurro. Nell’attesa di eventuali novità parigine e ipotetiche offerte per lo slovacco (che saranno valutate nelle più alte sfere), l’Inter esplora due strade, alternative solo in apparenza. Manuel Akanji è la scelta più costosa, visto che negli ultimi due giorni l’a.d. Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio hanno verificato l’impossibilità di strappare un prestito dal Borussia Dortmund, il club con cui lo svizzero ha rotto del tutto. Francesco Acerbi è il low cost che piacerebbe molto a Simone: era uno dei suoi pretoriani alla Lazio in una difesa a tre costruita attorno a lui", riporta La Gazzetta dello Sport.

"A Dortmund non ci sarà nessun allungamento tattico del contratto di Akanji che gli permetta di accasarsi temporaneamente in nerazzurro e poi essere riscattato. In questo quadro, la richiesta fatta dai tedeschi è comunque fuori dalla portata dell’Inter: 15 milioni secchi. Vista la delicatezza del rapporto tra club e giocatore, i nerazzurri sperano che il Dortmund ammorbidisca le pretese man mano che passeranno i giorni sfruttando pure il gradimento totale di Manuel. E nello stesso tempo, sperano pure di avere un ok dalla proprietà per investire qualche milioncino su un difensore su cui tutto lo staff crede tantissimo. In fondo, lo stesso Akanji sarebbe un’opzione da considerare sia nel caso di danarosa cessione di Skriniar, sia come quarto centrale nel post-Ranocchia. Più semplice, in ogni caso, arrivare ad Acerbi, che ha occhi solo per l’Inter e il maestro Inzaghi. Vista l’assenza di alternative, aspetterà i nerazzurri, mentre da Roma inizia ad aprirsi il fronte con la Lazio. Il prestito adesso è un’opzione assai probabile", si legge sul quotidiano.