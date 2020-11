Albertini: “Inter, Conte ha centrocampisti importanti. Ora deve riuscire a…”

Demetrio Albertini, intervistato da Stefano Borghi per il suo canale Youtube (qui il link), si è soffermato sul centrocampo dell’Inter di Antonio Conte. Il tecnico nerazzurro sta sperimentando soluzioni nuove, come Vidal davanti alla difesa e Barella costantemente spostato in posizione da trequartista atipico.

“Il centrocampo dell’Inter dipende da come vorrà giocare Conte. Il centrocampo si inserisce sempre in un contesto, non è solo un reparto. Dipende dalla difesa, se a 4 o a 3 o 5 chiamala come vuoi. Però i metri sono gli stessi e il campo è lo stesso e lo devi coprire. Come lo devi coprire? A me piaceva giocare con due centrocampisti centrali. E’ un equilibrio e l’allenatore deve capire come suddividere gli spazi e inserire le caratteristiche diverse di ogni giocatore. Io penso che Conte abbia uomini importanti, sono arrivati meritatamente secondi l’anno scorso e Conte deve riuscire a poter equilibrare questa squadra per fare ancora meglio”.