Alciato spegne le polemiche assurde: “Infantino non può tifare una squadra? Siamo seri?”

Così il giornalista: "Il Presidente della Fifa non può tifare per una squadra (per la quale peraltro tifa da quando è bambino, lo sanno anche i sassi)?

Nelle ultime ore sui social è montata l'ennesima polemica assurda contro l'Inter legata alla presenza del Presidente della Fifa Gianni Infantino, tifoso nerazzurro conclamato, sugli spalti del Meazza ieri sera nella gara contro il Cagliari. E in merito a ciò Alessandro Alciato ha voluto così spegnere ogni sorta di retropensiero: "Il Presidente della Fifa non può tifare per una squadra (per la quale peraltro tifa da quando è bambino, lo sanno anche i sassi)? Ma siamo seri? (Un Presidente della Fifa non ha responsabilità diretta sulla Serie A nè sui suoi arbitraggi)".