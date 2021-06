Sky – Alonso-Inter, il Chelsea apre ma solamente a una condizione

I Blues sono disposti a trattare per l'uscita dell'esterno solo se verrà inserito nell'affare Hakimi

"Hakimi ha detto sì al PSG, guadagnerebbe il doppio rispetto a quello che prende ora all’Inter. I nerazzurri lo hanno preso a 40 e sono partiti da 80. Il PSG è partito da 60 comprensivi di bonus e sta salendo giorno dopo giorno, l’Inter ha capito che la destinazione salvo sorprese sarà il PSG, ha sempre avuto un altro interlocutore nel Chelsea. Se il giocatore esprime una preferenza, bisogna tenerne conto, ma non può obbligare una trattativa bensì indirizzarla. Il Chelsea non ha perso tutte le speranze e per l’Inter sarebbe stata un’operazione più giusta con 50 milioni cash e il cartellino di Marcos Alonso. Il Chelsea vuole dare via lo spagnolo solo nell’ambito della trattativa per Hakimi, senza il marocchino no. All’Inter va bene il PSG, ma deve avvicinarsi il più possibile ai 70 milioni. L’Inter vuole trarre il maggior vantaggio possibile dalla situazione. Il 30 giugno negli anni precedenti per il FPF era chiave come data, oggi no. C’è una necessità di bilancio, ma gli investitori sanno che se non la recuperano subito la perdita, lo fanno nel prossimo bilancio”, riporta Sky Sport.