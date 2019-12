Inter, Conte insiste: vuole Marcos Alonso. E c’è un dato clamoroso che gli dà ragione

Antonio Conte insiste: per la fascia sinistra vuole Marcos Alonso. L’esterno del Chelsea, ben noto al tecnico interista che l’ha già allenato, ha un prezzo però elevatissimo. I Blues pretendono tra i 30 e i 40 milioni, l’Inter lo vorrebbe in prestito con un diritto di riscatto non superiore ai 20 milioni. C’è da lavorare parecchio su cifre e formule.

Perché Conte vuole proprio Marcos Alonso

L’esterno mancino ha l’identikit perfetto per i progetti ambiziosi dell’Inter: conosce benissimo i metodi di Antonio, ha un curriculum di tutto rispetto in Serie A (58 presenze e 4 gol in maglia Fiorentina tra il 2013 e il 2016) e porterebbe in dote una qualità che manca tra i nerazzurri. Ovvero il feeling con i calci piazzati.

Il dato che dà ragione al tecnico interista

L’Inter non segna su punizione diretta dalla stagione 2017-2018 (gol di Brozovic e Cancelo): Alonso con Conte a Londra ha segnato 14 gol e ben 4 da fermo. Insomma, un altro buon motivo per tenere le antenne alzate e aspettare che le pretese del Chelsea si abbassino.

(Gazzetta dello Sport)