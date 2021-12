Ancelotti: “Real può giocarsela con chiunque. Brozovic chiave, ma non solo lui nell’Inter”

Alla vigilia della sfida di Champions contro l'Inter, il tecnico del Real Madrid Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa

"Non ho questa idea in testa. Penso solo alla strategia di domani, che è una partita che vogliamo giocare e vincere perché si gioca in casa, in Champions ed è bello. Raggiungere la finale di questa competizione è L'obiettivo".