"Un percorso iniziato parecchi anni fa. Stasera vorrei anche ringraziare il presidente Steven Zhang, secondo presidente più premiato nella storia del club con 7 trofei: a lui non può che andare il nostro ringraziamento per quello che ha fatto in questi 8 anno. Adesso si apre una nuova pagina del club, non nuovi proprietari: abbiamo già avuto modo di incontrarli, posso garantire che l'intenzione è quella di dare stabilità e e continuità al progetto sia sportivo che societario. Non possiamo che essere tranquilli e guardare al futuro con gioia e tranquillità".