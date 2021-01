Inter, Ares e Bc Partners insieme. Ma c’è una pista a sorpresa post due diligence

Sono giorni chiave per capire chi sarà al comando dell’Inter nel futuro a breve termine e non solo. Continua infatti l’analisi dei conti del club da parte del fondo londinese Bc Partners, che però sembra possa essere affiancato da un altro privato, come già raccontato negli scorsi giorni. E’ quanto racconta il Corriere della Sera, che dà aggiornamento sulla trattativa per la cessione delle quote della società: “Sul fronte societario Suning attende di valutare l’offerta di Bc Partners. Si fa sempre più strada però l’ipotesi di un altro fondo americano (Ares è in pole) come partner di Bc che da solo non ha la forza di prendere la maggioranza. Non è da escludere però, una volta terminata la due diligence del fondo, che si possa inserire a sorpresa un privato”.