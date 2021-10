Assemblea Inter, il discorso di Antonello: “Bilancio in rosso, ma da contestualizzare”

Le dichiarazioni integrali dell'ad nerazzurro collegato in diretta con i soci sulle perdite e i ricavi della società

Giornata di assemblea dei soci per l'Inter . Il sito ufficiale ha pubblicato il discorso integrale dell'amministratore delegato del club, Alessandro Antonello. Ecco le parole del dirigente:

"La conquista dello Scudetto è avvenuta al termine di una stagione complicatissima, che per la sua intera durata è stata caratterizzata dall’impatto socio-economico della pandemia. Il percorso verso la crescita sostenibile e la stabilità economica e finanziaria, basato principalmente sull’incremento dei ricavi, si è dovuto necessariamente confrontare con eventi straordinari che hanno travolto l’intero settore del calcio.

In una industry già caratterizzata da problemi sistemici e in forte disequilibrio si sono inseriti eventi senza precedenti. La pandemia ha colpito il nostro Club in una fase di espansione. A suo supporto erano stati predisposti ingenti investimenti, generando quindi un impatto ancor più significativo e determinando un maggior rallentamento.