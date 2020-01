Sky – Inter, a breve la risposta di Eriksen. Il club ha deciso: se dirà sì, subito a Milano!

Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, fornisce gli ultimi aggiornamenti sulla trattativa tra Inter ed Eriksen. I nerazzurri vogliono il giocatore già a gennaio: ”

“Si aspetta una risposta, che potrebbe arrivare molto a breve. L’offerta fatta nella giornata di ieri per Eriksen da parte dell’Inter non ha ancora ricevuto un feedback dall’agente: ma è atteso un segnale tra stasera, dopo la partita, e al massimo lunedì.

Se dovesse arrivare l’ok, come i nerazzurri si augurano, la trattativa con il Tottenham entrerà nel vivo per permettere all’Inter di portarlo subito in Italia. In queste ore, infatti, il lavoro è indirizzato a permettere subito a Conte di avere il giocatore a disposizione, anche per evitare di dover nuovamente trattare sull’ingaggio con il centrocampista a giugno, quando l’impegno economico sarà maggiore in quanto svincolato. Continuano i contatti, così come quelli, sempre in Premier, per Giroud e Young”.

(Fonte: Gianlucadimarzio.com)