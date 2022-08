Aubameyang choc: mascella rotta durante rapina in casa. Per questo può saltare il Chelsea

Non solo lo shock per l'aggressione e la rapina in casa. Pierre-Emerick Aubameyang ha riportato una frattura alla mascella

Non solo lo shock per l'aggressione e la rapina in casa. Pierre-Emerick Aubameyang ha riportato una frattura alla mascella, causata da un colpo di spranga inferto dai rapinatori. Lo scrive il giornalista di 'The Athletic' David Ornstein: l'attaccante del Barcellona resterà lontano dal campo per diverse settimane. E per la stessa ragione potrebbe saltare la trattativa per la cessione al Chelsea.