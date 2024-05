"Ma assolutamente no! Il fondo ha tutto l'interesse a mantenere ben salda la società. Di più: Oaktree ha solo interesse a farlo crescere. Ho letto qua e là sui vari social di svariati tifosi di altre squadre che ventilavano la possibilità che l'Inter fosse in procinto di fallire. Lo scenario è diametralmente opposto: la società non può che migliorare. Potrebbe essere anche più probabile intraprendere la costruzione dello stadio. Chissà. In ogni caso, l'Inter non può che giovarne. Da un paio di anni, Suning ha perso la sua spinta propulsiva, sia per via del Covid sia perché il governo cinese ha chiuso i rubinetti".