Corsera – Lazio-Inter, Conte ritrova la supercoppia Lukaku-Lautaro. Ballottaggio Eriksen-Barella

Lazio-Inter è una sfida che ha quasi sempre regalato gol e spettacolo ed è quello che ci si aspetta domani all’Olimpico. In campo scenderanno il secondo (Lazio 53 gol) e il terzo (Inter 48) attacco della serie A, le formazioni con la più alta percentuale di tiri nello specchio (54,3% Inter, 51,4% Lazio). È lecito dunque aspettarsi una sfida bella e spettacolare. Antonio Conte ritrova in campionato la coppia Lukaku-Lautaro. “Il belga in trasferta è stato una sentenza con già 12 reti in appena undici giornate“, sottolinea il Corriere della Sera. “Chi resta ancora tra i sospesi è Christian Eriksen. Il danese si gioca una maglia da titolare con Barella più che con Vecino, l’uruguaiano dovrebbe esserci e piantonare Milinkovic-Savic. Il tecnico deciderà, ma senza l’infortunato Sensi (resterà in panchina anche Handanovic, in porta va Padelli), il danese è un’imprevedibile variabile da potersi giocare“.

“È una partita scudetto, mimetizzata da sfida non decisiva, chi perde zavorra la classifica e la testa: il rischio è altissimo per entrambi, visto l’impegno della Juventus con il Brescia. L’Inter è a un punto di svolta, oggi la Lazio e tra due settimane lo scontro allo Stadium con i bianconeri, abbastanza per capire quale piega prenderà il finale di stagione“.

(Corriere della Sera)