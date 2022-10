Barcellona, Laporta: “Abbiamo visto l’Inter, è stata una tortura. Poi era dura giocare”

Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha commentato così il pesante ko 0-3 contro il Bayern Monaco in Champions League

Joan Laporta, presidente del Barcellona, ha commentato così il pesante ko 0-3 contro il Bayern Monaco. Il Barcellona è sceso in campo già eliminato, vista la vittoria dell'Inter oggi pomeriggio contro il Viktoria Plzen.

"Per noi era complicato giocare stasera. Abbiamo visto insieme la partita dell'Inter, è stata una tortura. Purtroppo il miracolo in cui speravamo non si è verificato ma dobbiamo continuare con fiducia e migliorare sempre più. Il Bayern è una squadra fortissima, poteva giocare con la mente libera. Sono tra i migliori d'Europa. Voglio ringraziare i nostri tifosi, che c'hanno supportato tutta la sera ed era difficile stasera. Abbiamo la migliore tifoseria del mondo".