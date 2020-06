FCIN1908 – Inter, per Barella solo un affaticamento. Lautaro è a disposizione

Dopo la sfida di ieri sera pareggiata a San Siro col Sassuolo, l’Inter si prepara per la gara di Parma di domenica sera. Il tecnico dei nerazzurri Antonio Conte potrebbe avere qualche alternativa in più per il centrocampo. Secondo quanto raccolto da Fcinter1908, Nicolò Barella non ha nessun problema fisico, ma è semplicemente affaticato. Conte, visti gli infortuni di Sensi, Brozovic e Vecino, non ha voluto rischiarlo per evitare di avere ulteriori problemi in quel reparto.

Nessun problema, invece, per Lautaro Martinez. L’attaccante argentino non ha alcun problema fisico ed è completamente a disposizione in vista della gara col Parma.