Marco Barzaghi: “Ecco il vero motivo per cui Dybala non è arrivato all’Inter”

Marco Barzaghi , giornalista di Mediaset, attraverso un video sul suo canale YouTube ha spiegato il vero motivo per cui la scorsa estate Paulo Dybala non è arrivato all'Inter:

"Dybala non è arrivato perché nel famoso incontro con il suo procuratore in sede non accettò la proposta dell'Inter e continuò a chiedere un premio alla firma da più di 10 milioni: se non è arrivato è soprattutto perché lui l'ha tirata per le lunghe e ha chiesto sempre troppo rispetto all'offerta dell'Inter, comunque superiore a quella della Roma. Poi si è accontentato dei giallorossi dopo che i nerazzurri l'hanno messo in standby".