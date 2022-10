Marco Barzaghi: “Conferme USA. Sull’Inter un nome che vuole lanciare la sua immagine vincente”

"Vi abbiamo detto che ci sono quattro due diligence di soggetti interessati, che stanno studiando i conti. Le fonti che abbiamo sono molto, molto vicine a Via della Liberazione. Al momento non ci sono esclusive. Vedremo che cosa si concretizzerà molto a breve: il viaggio di Zhang in California, saltando una partita importante come Barcellona-Inter, è ufficialmente per motivi personali, ma vediamo se ci sarà anche un contorno che va sempre in quella direzione. Ribadiamo che abbiamo avuto conferme sia dal Marocco sia dagli USA dell'interesse di Marc Lasry, che vuole costruirsi un'immagine vincente in Italia e in Europa e, in questo senso, l'Inter potrebbe essere un mezzo molto interessante (...). Non ci risulta un abbassamento delle pretese da parte di Zhang, anzi".