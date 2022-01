Inter, Barzaghi: “Sensi? Per me il gol cambia tutto”. E per l’attacco fa questo nome

Così il giornalista: "L'Inter vorrebbe anticipare anche l'arrivo di Frattesi, ma non credo il Sassuolo ci senta"

Intervenuto sul proprio canale YouTube, Marco Barzaghi, giornalista di SportMediaset, ha parlato così del mercato dell'Inter dopo l'infortunio di ieri di Joaquin Correa: "Io anticiperei adesso l'arrivo di Thuram, che era già stato definitivo: così da avere un giocatore non solo per questi sei mesi ma pronto per iniziare un'avventura. Costa, ma si può trovare una soluzione visti i buoni rapporti col Borussia. Sensi? Per me il gol cambia tutto: cambia le gerarchie e cambia la sua testa come fu per Eriksen un anno fa. L'Inter vorrebbe anticipare anche l'arrivo di Frattesi, ma non credo il Sassuolo ci senta: si potrebbe però fare un prestito di 18 mesi con pagamento nel tempo".