Bastoni: “Inter ha vinto come doveva. Perisic è un esempio. Gli ho chiesto di dirmi…”

Il difensore nerazzurro ha parlato della gara con il Cagliari vinta 3 a 1 dai nerazzurri che hanno risposto al Milan

«C'erano gli occhi puntati su quanto succedeva a San Siro, ma noi dovevamo andare a Cagliari in campo per vincere e l'Inter lo ha fatto. Adesso affronteremo la settimana come sempre con positività aspettando domenica». Alessandro Bastoni, alla fine della partita con il Cagliari, ha parlato così ai microfoni di DAZN. Questo è quanto ha risposto alle domande degli opinionisti in studio: