In Uk – Bastoni non vuole dire sì a Conte, pronto un altro tentativo. L’Inter…

Il difensore nerazzurro vorrebbe restare a Milano, scrivono in Inghilterra, ma gli Spurs insistono e il club interista ha bisogno di cedere

In Inghilterra tutti gli occhi dei media sono puntati sul Tottenham di Conte alle prese con il calciomercato. Se Perisic ha deciso di accettare la proposta del club guidato da Paratici e di trasferirsi a Londra, c'è chi non è proprio convinto di trasferirsi da quelle parti. Secondo quanto scrive il quotidiano Evening Standard, Bastoni - da un po' nel mirino del tecnico - avrebbe dimostrato dei dubbi a lasciare l'Inter.

Per lui si parla di una possibile offerta che supererebbe i 50 mln di sterline (circa 60 mln di euro). Il club londinese tenterà di convincere ancora il difensore italiano. Ma se le sue esitazioni dovessero continuare potrebbe rivolgere altrove le sue attenzioni.

"A Conte piacerebbe come alternativa - scrive lo stesso quotidiano - Joško Gvardiol difensore croato dell'RB Lipsia. Ma Alessandro resta il suo obiettivo principale. Con l'Inter che potrebbe spingere per la partenza per sistemare i suoi conti. E questo riaprirebbe le porte agli Spurs".