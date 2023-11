Sky – Bastoni, serve un miracolo per Juve-Inter. Attesa per i nuovi esami

Serve un miracolo per vedere Alessandro Bastoni a disposizione di Simone Inzaghi contro la Juventus. Lo fa sapere Sky Sport, secondo cui il difensore dell’Inter è a rischio anche per il Benfica in Champions; il match successivo di campionato sarà poi col Napoli. Va verso il forfait per il derby d’Italia, ma saranno gli esami in programma all’inizio della prossima settimana a sciogliere gli ultimi dubbi. Ricordiamo che in difesa manca anche Benjamin Pavard in casa Inter, sempre per infortunio.