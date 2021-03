Bastoni svela la sua Inter ideale: “Vorrei la grinta e la determinazione di…”

Il giovane difensore nerazzurro è il protagonista della prima puntata di “My Inter Top 11”: ecco le sue scelte

Alessandro Bastoni è il protagonista della prima puntata di "My Inter Top 11", contenuto prodotto dai canali ufficiali dell'Inter che consente ai calciatori nerazzurri di creare la loro personale formazione dei sogni scegliendo tra i grandi campioni che hanno fatto la storia del club: "Nella mia Top 11 c'è in porta Walter Zenga, penso sia stato uno dei portieri più rappresentativi dell'Inter; linea difensiva a 4 con Zanetti, Bergomi, Facchetti e Materazzi, perchè tutti e 4 hanno rappresentato a modo loro cosa voglia dire l'interismo e appartenere a questo club.

Centrocampo a 3 con Stankovic, Vieira e Berti. Berti l'ho scelto perchè rappresenta la grinta e il cuore che bisogna avere per giocare in questa squadra e perchè mi ricorda un po' il Barella di oggi; Stankovic anche lui per la grinta e la passione che ha sempre dato per questa maglia; Vieira, che per la potenza fisica è stato uno dei più grandi centrocampisti della storia.