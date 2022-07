CF – Bellanova all’Inter: le cifre finali dell’affare e l’impatto a bilancio

Raoul Bellanova è un nuovo giocatore dell’Inter. Contratto depositato ieri in Lega, oggi è arrivata anche l’ufficialità del sito nerazzurro. Ma come impatterà questa operazione sul bilancio dell’Inter?

Lo svela calcioefinanza.it: “Bellanova si è trasferito in prestito per una cifra – secondo la stampa sportiva – di 4 milioni di euro. L’eventuale riscatto richiederà l’esborso di ulteriori 6 milioni di euro. Lo stipendio dovrebbe invece essere pari a 900mila euro netti. Questo significa che tra il costo del prestito per la prossima stagione e il peso dello stipendio – che al lordo è pari circa a 1,67 milioni di euro – il costo complessivo che l’Inter dovrà sostenere nel 2022/23 sarà pari a 5,67 milioni di euro”, si legge.