Coronavirus, l’Inter dona 85mila mascherine a Bergamo e Lodi. Fontana: “Azione importante”

Bergamo sta vivendo un momento davvero complicato. L’emergenza Coronavirus impazza e i posti in ospedale presto non saranno sufficienti per contenere i contagiati. Ma il Corriere della Sera ha riportato l’ennesimo atto solidale da parte dell’Inter, molto attivo come club alla lotta contro il Covid19: “Il tema delle mascherine e degli altri dispositivi è uno di quelli più complessi negli ospedali bergamaschi. La Regione, attraverso il governatore Attilio Fontana, ha annunciato l’invio di 65 mila mascherine per l’ospedale di Bergamo, donate dall’Inter“, si legge. Il presidente Attilio Fontana ha poi dichiarato: “Oggi rivolgo un ringraziamento particolare all’Inter. La società del presidente Zhang ci ha comunicato di aver messo a disposizione dell’Ospedale di Bergamo 65.000 mascherine e 21.600 a quello di Lodi. Azioni utili e importanti per chi, in prima linea, da giorni fa turni massacranti per fronteggiare l’emergenza”.