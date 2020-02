Bergomi: “Il derby si gioca sulle emozioni. Brozovic uomo partita e Sanchez è stato decisivo”

Vittoria fondamentale per l’Inter nel derby. Dopo un primo tempo in cui il Milan si porta avanti di 2 gol, l’Inter ribalta tutto nel secondo tempo e si guadagna la vittoria e la vetta della classifica. A Sky Calcio Club ha parlato l’ex capitano dei nerazzurri Beppe Bergomi:

“Il derby si gioca sulle emozioni. L’uomo partita è Marcelo Brozovic, quello che cambia la partita. L’Inter poi lo ha vinto sull’onda emotiva. Ma per 50′ ho visto un grande Milan, in campo benissimo, il gol del 2-1 ha svoltato la partita. De Vrij voto 7. Sanchez nel secondo tempo ha lavorato in maniera diversa, voto positivo, è stato decisivo per il pareggio.