Bergomi: “Se l’Inter tiene Arnautovic? Non lo so. Preso Taremi, lasceranno andare…”

Intervenuto negli studi di Sky Calcio Club, Beppe Bergomi, ex capitano dell'Inter, ha parlato così del mercato che i nerazzurri faranno in estate: "Se tengono Arnautovic? Non lo so. Fare previsioni su quello che faranno è difficile, c'è stato il cambio di proprietà: hanno preso Taremi, Sanchez lo lasciano andare. Io ho sempre detto che l'obiettivo era un quinto attaccante giovane da far crescere: prendendo parametri zero innalzi l'età media, hai bisogno dei giovani come Bisseck, Frattesi, Bastoni e Barella. Hanno in giro Carboni, lasceranno ancora a giocare Francesco Pio Esposito".