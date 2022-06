Bergomi: “Lukaku domina in A. Skriniar ha Inter nel cuore. Dybala? Pensare che…”

Intervenuto sulle frequenze di Radio Nerazzurra, l'ex capitano nerazzurro ha parlato dei temi caldi in casa Inter

Gianni Pampinella

I nuovi acquisti, il ritorno di Lukaku e Dybala. Sono tanti gli argomenti affrontati da Beppe Bergomi intervenuto sulle frequenze di Radio Nerazzurra. "A me sembra che stiano facendo le cose per bene. Asllani lo conosco, è un giocatore che è un naturale sostituto di Brozovic. Lo puoi lasciare in panchina, ma quando lo chiami è un ragazzo pronto. Non soffre la personalità di San Siro, è un acquisto intelligente. Lukaku è un giocatore che per il nostro campionato è perfetto, noi andremo a perdere qualcosa sui giocatori esterni. Perisic non lo sostituisci bene, però dobbiamo guadagnare da qualche altra parte e lo abbiamo fatto a centrocampo con Mkhitaryan e in attacco con Lukaku".

LUKAKU

"Sono pro Lukaku, quella faccenda dell'anno scorso andava bene a tutti e due. Dobbiamo ricordarci le difficoltà che ha questa società che anche quest'anno deve fare attivo. Io ho negli occhi i due anni che ha fatto con noi. Se torna con quella fame, è un acquisto perfetto. Non ho nessun dubbio su Lukaku. La Premier è un calcio diverso. Ibrahimovic nel nostro calcio a 41 anni fa ancora bene, là faceva fatica. In Inghilterra i difensori non soffrono la fisicità a differenza dei nostri difensori".

SKRINIAR

"Skriniar? Ci sono determinati giocatori che hanno lo scudetto dell'Inter tatuato sul cuore. Gli Skriniar, i Bastoni, i Barella e i Lautaro, è tutta gente che non dovresti mai vendere. È gente che crea identità, tu hai bisogno di creare identità. Non sarebbero mai da toccare. La cosa importante è che l'Inter deve rimanere protagonista. Questi tre anni che abbiamo fatto, devi dare continuità per 10-15 anni devi rimanere ai vertici. Questi giocatori determinano questa forte identità che tu devi avere sul campo, in società. Non sarebbero mai da toccare. Bremer? Ha un ruolo diverso da Skriniar. La cosa bella di Skriniar è che ha fisicità, non lo salti mai, ormai era interista dentro".

BREMER

"Bremer è un difensore centrale, perfetto nella difesa a 3. Con lui puoi alzare anche la linea difensiva e essere più aggressivo. Sarebbe un acquisto perfetto, ma non per sostituire Skriniar. Milenkovic è più un difensore centrale che un braccetto di destra, ma è un ragazzo intelligente. L'ho conosciuto a Firenze e mi ha fatto una bella impressione e mi piace anche come giocatore, mi sembra un ragazzo serio".

"Inzaghi ha sorpreso anche me, per come ha giocato l'Inter e novembre e dicembre è impressionante. Io continuo a pensare che il calendario asimettrico ci abbia danneggiato. Continuo a pensare bene di Simone, anch'io lo aspetto quest'anno. Magari nel periodo di assenza di Brozovic tutti si aspettavano qualcosa di diverso. Lui mi ha detto: "Beppe, noi eravamo impostati per il 3-5-2 e non ho voluto cambiare per non stravolgere". Magari lì un guizzo ci poteva stare, però non ho niente da dire sulla sua gestione".

DYBALA

"Dybala? Io sono abbastanza concreto, pensare di giocare con Dybala, Lukaku e Lautaro, devi mettere due mediani, ma questa squadra non ha due mediani. È una squadra costruita per giocare con un centrocampo a tre. Poi ci sono determinate partite che lo puoi fare. Capisco anche la fantasia del tifoso e l'opportunità di prendere un Dybala a zero sarebbe importante. Noi per vincere le partite dovevamo giocare sempre bene e sprecavamo tante energie fisiche. Con Lukaku puoi pensare di abbassarti un attimino".

(Radio Nerazzurra)