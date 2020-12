Inter, Biasin: “Eccolo il vero Conte, è tornato. Ma ci consenta di dirgli che…”

Nel corso del suo editoriale per TMW, Fabrizio Biasin, noto giornalista, ha parlato così del momento dell’Inter in vista della gara decisiva di stasera contro il Borussia Moenchengladbach: “Oggi è soprattutto il giorno dell’Inter, reduce da una settimana decisamente movimentata: l’abisso contro il Real, l’ossigeno con il Sassuolo, il brontolio di Conte che contesta la troppa pressione nei suoi confronti e lancia frecciate alla dirigenza. Eccolo Conte, è tornato. Sarebbe bello poter vivere un percorso più sereno, ma se proprio bisogna scegliere…

Meglio l’incazzatura condita dalle vittorie, dei sorrisi che fanno rima con le brutte prestazioni. Detto ciò, ci consenta, non siamo completamente d’accordo con lui. La pressione non è “contro l’Inter”, ma contro i non-risultati in Europa: se Conte riuscirà a realizzare quello che al momento sembra un miracolo (portare la squadra agli ottavi di Champions), voleranno gli applausi, quelli che non poteva pretendere dopo la non-partita con il Real”.