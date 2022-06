Inter, Biasin: “Dybala? Servono due incastri. Bremer? Da quello che so io…”

Intervenuto ai microfoni di Calciomercato.it, Fabrizio Biasin , giornalista, ha parlato così del mercato dell'Inter, cominciando dall'obiettivo Paulo Dybala : "Finché non parte qualcuno non c'è spazio per Dybala che è, certamente, ancora un obiettivo dell'Inter. Bisogna che Antun abbia delle pretese un filo inferiori rispetto a quelle attuali, perché sennò il rischio è che rovini tutto un'altra volta.

Bremer? Per quello che so io la trattativa non è una questione di ore, nè di giorni, ci vorrà un po'. L'Inter conserva il patto con il giocatore e da questo punto di vista il club è sereno. Asllani, Bellanova, Mkhitryan, Onana e Lukaku saranno giocatori dell'Inter la prossima stagione. Il sesto sarà uno fra Bremer e Dybala, forse tutti e due. Dzeko? Io credo che nella sua testa ci sia la possibilità di andare alla Juventus, ma non so se i bianconeri possano avere la stessa volontà".