Inter, Biasin: “Eriksen uno dei più forti, sarebbe un miracolo. Vidal? Non mi sembra che…”

Intervenuto nel corso della trasmissione di Radio 24, ‘Tutti Convocati’, Fabrizio Biasin ha parlato del mercato dell’Inter e nello specifico di due obiettivi dei nerazzurri: Vidal ed Eriksen: “All’Inter in questo momento serve un centrocampista già pronto, i nomi sono quelli che conosciamo tutti: Vidal ed Eriksen. Sono obiettivi difficili da raggiungere, anche alla luce di quello che guadagnano, vediamo come finirà. Vidal ieri ha segnato e non mi sembra che Valverde sia intenzionato a farlo partire. Non credo ci sia tutta questa volontà da parte del Barcellona di farlo partire. Eriksen? Uno dei più forti al mondo, sarebbe un miracolo”.

(Tutti Convocati)