Biasin: “Inter-Juve, quello che è successo è molto grave. E’ scandaloso che…”

"Nove sconfitte per l'Inter sono tantissime e quasi tutte simili. Anche contro la Juventus, l'Inter ha prodotto gioco, ma fa veramente fatica a trovare la superiorità se si trova di fronte una squadra intelligente. Bisogna trovare alternative a un buon piano A come quello di Inzaghi, che fa fatica. Si sta prendendo l'abitudine di dire che non ci sono immagini chiare, ma si vede chiaramente che, quando impatta il braccio di Rabiot, il pallone cambia rotazione".

"Nonostante la vittoria meritata della Juventus, quello che è successo è molto grave. Quello delle immagini sta diventando un alibi per i varisti. Non possiamo non dire che questo gol non andava annullato, perché andava annullato. Non dobbiamo trovare giustificazioni all'errore dell'arbitro del VAR. Che in 4' non si sia visto quel tocco di mano di Vlahovic è scandaloso".