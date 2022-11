Biasin: “Io non dico: ‘Inzaghi fuori dalle balle’. Lautaro? Ho fatto delle verifiche e…”

"Lautaro? Ho fatto delle verifiche e non ci sarà alcuna multa. Ma a quanto so i dirigenti gli hanno detto che per la prossima volta è meglio evitare. Non che sia vietato festeggiare il compleanno della moglie, ma a volte, in certe situazioni, fare le cose sotto coperta è meglio. Rivoluzione all'Inter? in rosa ci sono dei giovani, che mi piacciono e che vanno fatti crescere, ma anche dei giocatori un po' datati. Ovvio, dunque, che dall'estate prossima bisognerà mettere mano alla rosa. Ma io non sono fra quelli che dicono: 'A fine anno Inzaghi fuori dalle balle'. C'è ancora tutta una stagione da giocare, possono accadere ancora tante cose. L'Inter a Torino ha perso perché nel secondo tempo si è lasciata andare e questa è una cosa senza senso. Visto che io continuo a pensare che questa squadra abbia un gran potenziale, bisogna trovare la chiave per trovare continuità, e penso che Inzaghi possa trovarla. Non credo che la stagione sia già decisa. A fine stagione, poi, si vedrà".