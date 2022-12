Biasin: “Marotta molto felice all’Inter. Quando ho parlato con lui del futuro…”

“Quando ho parlato con Marotta, ho sempre registrato il suo gradimento per l’avventura in nerazzurro e la sua voglia di finire qui l’avventura proprio. La mia idea è che poi intraprenderà la carriera politica e vedrete se non avrò ragione. Le cose nel mondo del calcio cambiano da un secondo all’altro, non mi stupirebbe nulla. So che è molto felice a Milano, nonostante i problemi degli anni”, le sue parole al canale di calciomercato.it.