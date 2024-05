Le parole del giornalista: "Per la prima volta nella storia l’Inter diventa americana, un passaggio che abbiamo capito in quest’ultimi giorni"

Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Fabrizio Biasin , giornalista, ha parlato così del passaggio di proprietà dell'Inter da Suning a Oaktree : "Per la prima volta nella storia l’Inter diventa americana, un passaggio che abbiamo capito in quest’ultimi giorni. La nuova proprietà, a quanto pare, ha tutta l’intenzione di proseguire con il medesimo assetto societario. L’obiettivo di un fondo è quello di far soldi, quindi a lungo termine bisogna aspettarsi una nuova cessione del club. L’Inter alzerà l’asticella con il lavoro e con le idee, ovviamente non investendo 100 milioni sul mercato. Su questo non ci sono dubbi.

Lo stadio? Un fondo famoso per i suoi investimenti immobiliari proverà a fare lo stadio a Milano. Il fondo Oaktree proverà a fare lo stadio per rendere la società più appetibile. Cessione di un top player? Al momento nessuno ha espresso la volontà di andare via. Quest’estate ci sarà l’Europeo, ci sono mille variabili. E’ ovvio che se arriva un’offerta irrinunciabile Marotta non può far altro che ascoltarla. Inzaghi? Nessun tipo di problema con il tecnico, Barella e Lautaro vicini al rinnovo. Voto a Zhang? Altissimo, l’Inter prima del suo arrivo era al 65° posto del ranking UEFA. Negli ultimi anni è stabilmente nei primi 10 posti. L’Inter ha fatto una finale di Champions, una di Europa League e vinto tantissimo in Italia”.