Biasin: "Non capisco perché in questo momento si debba dire che per l'Inter ci sia l'apocalisse, visto che arriva da un quadriennio di successi e che ragiona sul mantenere il gruppo con giocatori che non mi sembrano vogliano scappare".

Ordine: "Io non vedo l'apocalisse, leggo i bilanci: tu probabilmente leggi le stelle e il futuro, io i bilanci. E quelli mi dicono che il Milan ha chiuso in utile di 6 milioni e ha un patrimonio netto di 162 milioni in attivo, per me è al sicuro.

Biasin: "Ti do una notizia, l'Inter l'anno prossimo chiuderà in attivo".

Ordine: "Le parole di Zhang non mi rassicurano: non dice di aver risolto il problema, ma prenderà in prestito una somma da un altro fondo per ripagare Oaktree. Non ha risolto il problema, chiude un prestito con un altro".

Biasin: "Questa cosa l'ha fatta anche tre anni fa, ti è parso che l'Inter non sia riuscita a fare quello che una squadra deve fare per provare a vincere? Allora non bisogna mescolare i piani perché si fa confusione".

