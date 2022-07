Biasin: “Pinamonti, Salernitana unica a fare offerta vera. Lui vuole l’Atalanta per un motivo”

"A Pinamonti non mancano i corteggiatori. L'Inter ha un accordo con la Salernitana per 20 milioni e recompra per l'Inter. Ma Pinamonti vorrebbe qualcosa di diverso. La verità è che la Salernitana è l'unica ad aver messo i soldi sul piatto, i 20 milioni che vuole l'Inter. Le altre scappano, c'è chi ha detto 15, chi non ha fatto offerte precise, chi aspetta. Pinamonti vorrebbe andare all'Atalanta perché è convinto che con Gasperini potrebbe crescere ulteriormente. E da questo punto di vista ha anche ragione".