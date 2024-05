Biasin: “Thuram via? Molto difficile. E l’Inter sul mercato farà questi 2 acquisti”

Intervenuto ai microfoni di TvPlay, Fabrizio Biasin, giornalista, ha parlato così delle strategie di mercato dell'Inter: "L'Inter farà un mercato diverso rispetto all'anno scorso. Dopo gli arrivi di Taremi e Zielinski non è previsto un mercato di grandi spostamenti: arriverà un portiere di riserva, un difensore centrale. Poi andrà capito cosa succederà in attacco. Thuram interessa in Premier League? Dopo questa stagione è normale che abbia estimatori. Ad oggi non c'è nessun genere di offerte, domani non so cosa capiterà. In questo momento Thuram è felice e contento all'Inter, per me è molto difficile che possa andar via".