Una crescita impetuosa, tra le migliori in Europa. E' quella, testimoniata da Bloomberg, dell'Inter intesa come club. "Malgrado la dissennata gestione finanziaria di Suning", scrive l'agenzia americana. Un giudizio un po' ingeneroso, considerando che il boom è partito nel 2016. E non può essere un caso che il 2016 sia proprio l'anno di insediamento di Suning. Bisogna saper distinguere i due periodi storici della gestione cinese.