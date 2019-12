Serie A, i bomber del decennio: Icardi medaglia d’argento. Ma rischia di perdere il podio

Mauro Icardi è secondo nella classifica dei migliori marcatori di questa decade. L’ex capitano dell’Inter, infatti, è alle spalle del solo Antonio Di Natale, che dal 2010 in poi ha segnato la bellezza di 125 gol in Serie A.

Alle spalle dell’ex stella dell’Udinese, ci sono proprio Mauro Icardi e Gonzalo Higuain. I due argentini sono appaiati a quota 121 reti, inseguiti da Ciro Immobile, quarto a quota 116. Ed è probabile, per non dire certo, che Icardi perda il podio già in questa stagione, proprio a favore di Higuain e Immobile.

Ecco la classifica dei migliori bomber del decennio:

1 DI NATALE (125 GOL)

2 ICARDI (121 GOL)

HIGUAIN (121 GOL)

3 IMMOBILE (116 GOL)

4 QUAGLIARELLA (109 GOL)

5 MERTENS (88 GOL)

6 CAVANI (87 GOL)

7 PALACIO (85 GOL)

8 ILICIC (79 GOL)

9 DYBALA (78 GOL)

(Opta)