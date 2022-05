Bonolis, gioia e frecciata alla Juve: “Peccato i rigori ci fossero entrambi. Peccato!”

Una gioia esagerata. Paolo Bonolis si è goduto la vittoria contro la Juventus in Coppa Italia. E ha lanciato una frecciata ai bianconeri

Una gioia esagerata. Paolo Bonolis si è goduto la vittoria contro la Juventus in Coppa Italia. Una vittoria in rimonta, un 4-2 ai supplementari condito da due rigori a favore dei nerazzurri. Due rigori che c'erano e che hanno storcere, simpaticamente, il naso al conduttore. Che magari avrebbe sperato di vincere con qualche episodio dubbio, tanto per far capire agli juventini cosa si prova.