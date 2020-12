Bookies – Inter fuori dall’Europa, crolla la quota per l’esonero di Conte: ora a 4.50

La sera del 9 dicembre 2020 potrebbe segnare uno spartiacque importante nella storia tra Antonio Conte e l’Inter. L’esclusione dall’Europa dopo i gironi di Champions League ha scatenato i tifosi che ormai vedono il tecnico come il maggiore responsabile, tanto da non perdonargli nemmeno l’atteggiamento e le dichiarazioni del dopo-partita.

Captando gli umori, questa mattina gli analisti di Snai hanno aperto tempestivamente la scommessa sulla possibile fine anticipata del rapporto fra Conte e il club nerazzurro.

L’ipotesi di esonero o dimissioni entro la fine della stagione, riferisce Agipronews, è data a 4,50, il che vuol dire che si tratta di un evento tutt’altro che impossibile. In campionato c’è ancora il tempo per recuperare, la stagione è ancora lunga ma il futuro, almeno per i bookies, torna in discussione