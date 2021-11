Brambati: “Inter a Pif, trattativa molto avanzata. Mi hanno detto preparati che…”

L'ex calciatore e agente Massimo Brambati ha parlato a Tmw Radio del futuro della proprietà dell'Inter

Su Insigne: "Quando c'è il rinnovo di un giocatore così importante dovremmo essere dentro per capire la realtà. Ognuna delle parti ha le proprie valide motivazioni. Ognuno fa i calcoli viste le proprie tasche. Ricordiamoci però da dove ha preso De Laurentiis questo Napoli. Insigne ha dato tanto al Napoli, ha vinto l'Europeo, anche se nel club ancora no. Non so se il club lo valuta un top player".