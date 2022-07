Bremer, futuro scritto all’Inter: “E ieri Ausilio ha detto al Torino che…”

E' ufficialmente partita la trattativa tra l'Inter e il Torino per Gleison Bremer. Il centrale brasiliano è il primo obiettivo dei nerazzurri per la difesa e ieri lo ha ribadito anche alla dirigenza granata. Spiega il Corriere dello Sport: "Il dirigente interista non ha fatto altro che confermare la propria posizione, ovvero che la valutazione del difensore non può essere né 50 e nemmeno 40 milioni, come pretenderebbe Cairo, ma non più di 25-30, in ragione della clausola contenuta nel suo contratto – il rinnovo fino al 2024 sottoscritto a febbraio – che consente la cessione per soli 15 milioni.