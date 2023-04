Romano: “Ecco la verità su Buchanan-Inter: interesse concreto ma…”

Fabrizio Romano, esperto di mercato, riporta aggiornamenti in merito alla trattativa tra Inter e Bruges per Buchanan

Dal Belgio è trapelata questa mattina l'indiscrezione di un accordo (verbale) raggiunto tra Inter e Bruges per Tajon Buchanan , esterno destro canadese classe 1999 autore di 1 gol e 6 assist in stagione.

Secondo quanto riferisce l'esperto di mercato Fabrizio Romano, però, l'accordo non c'è ancora, anche se l'interesse dei nerazzurri per il 23enne canadese è concreto:

"L'Inter è interessata a Tajon Buchanan, è uno dei giocatori nella lista dei desideri per l'estate come riportato da HLN. L'accordo con il Bruges non è ancora definitivo ma l'interesse è concreto", scrive Romano su Twitter.