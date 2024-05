Buongiorno: “Premier? Mi alletta, ma anche in Italia sto bene. In futuro…”

Intervistato da SportMediaset, Alessandro Buongiorno, capitano del Torino e profilo gradito dall'Inter e altri club non solo italiani, ha parlato della sua stagione e di altri temi. Queste le sue considerazioni: "Ho avuto qualche problemino fisico la scorsa settimana, ma spero di esser in campo contro il Milan. Ogni giorno lavoro sempre di più per migliorarmi, crescere e sperare così di fare meglio. Essere il capitano del Torino è un motivo di grande orgoglio perché rappresentare la mia squadra ed essere un riferimento per gli altri è un'emozione grandissima. Ogni volta che gioco, cerco di dare il meglio di me e per questo sono molto felice dove mi trovo.