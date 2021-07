Sky – Correa, faccia a faccia con Sarri: è tra i nomi Inter se parte Lautaro

Sky Sport fa di nuovo il nome del Tucu in chiave Inter: è tra i principali candidati per l'attacco in caso di addio del Toro

Alessandro Cosattini

Ieri Sky Sport ha parlato di nuovo del possibile addio di Lautarto Martinez all’Inter. In caso di offerta congrua, i nerazzurri potrebbero decidere di cedere il Toro e tra i profili monitorati per l’attacco c’è Joaquin Correa. In questa sessione di mercato, sarebbe il primo nome per rinforzare il reparto e secondo Sky Sport è un profilo indicato da Simone Inzaghi stesso alla società.

L’argentino è tornato a Roma dalle vacanze dopo la Coppa America vinta e ora attende novità sul futuro. Vuole andare via, ma di offerte concrete non ne sono arrivate al momento. Nei prossimi giorni Correa incontrerà il nuovo allenatore Maurizio Sarri e insieme parleranno del futuro. Claudio Lotito per il suo cartellino chiede circa 30/35 milioni di euro. L’Inter osserva con attenzione la situazione: è tra gli osservati speciali in caso di addio di Lautaro.